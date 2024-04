Justin Simien (Dear White People, La casa dei fantasmi) dirigerà l’adattamento del fumetto pubblicato da Vault Comics Heist: Or How to Steal a Planet. Christopher Yost (The Mandalorian) si occuperà della sceneggiatura.

Il film sarà prodotto da Tommy Oliver tramite la Confluential Films.

Il fumetto, creato da Paul Tobin e Arjuna Susini, e pubblicato per la prima volta nel 2021, è incentrato sul pianeta Heist, casa di miliardi di criminali. Il governo non ha idea di cosa fare del pianeta, mentre un ladruncolo, Glane Breld, e la sua banda hanno le idee ben chiare: intendono rubarlo.

Racconta lo sceneggiatore a The Wrap:

Sono stato un fan di Vault per anni, e Paul e Arjuna hanno creato qualcosa di così divertente con How to Steal a Planet. Sono incredibilmente onorato ed eccitato nel portare Glane e il suo equipaggio sul grande schermo insieme a Justin e Tommy.

Conferma Oliver:

How to Steal a Planet di Vault è semplicemente divertente. Non riesco ad immaginare un duo migliore di Justin Simien e Christopher Yost per portarlo sullo schermo.

E voi cosa ne pensate? Avete letto il fumetto e siete impazienti di vederlo trasposto al cinema? Fatecelo sapere in un commento.

