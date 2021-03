Qualche ora fa,ha postato, su Instagram , la sua primissima foto “nei panni” di Superman. Le virgolette si devono al fatto che, come potete constatare con i vostri stessi occhi qua sotto, si tratta di uno scatto in cui lo possiamo vedere, con addosso una tutina (o un pigiama) di Superman, mentre sta in braccio a sua madre. La foto è stata pubblicata da Henry Cavill ieri in occasione della Giornata internazionale della donna ed è dedicata alla donna più straordinaria conosciuta dalla star: la sua mamma.

Ecco, a seguire, l’immagine:

Fra qualche giorno, ritroveremo Henry Cavill nei panni di Superman nella Snyder Cut di Justice League in arrivo il prossimo 18 marzo, presumibilmente su Sky Cinema. In merito al futuro cinematografico del personaggio, è di qualche giorno fa la notizia che Ta-Nehisi Coates è stato incaricato dalla Warner Bros. di scrivere il nuovo film di Superman che sarà prodotto da J.J. Abrams.

Il progetto è ancora in fase iniziale: quel che è certo è che alla produzione di sarà J.J. Abrams con la Bad Robot assieme ad Hannah Minghella.

Al momento non è ancora stato scelto un regista. Quanto al volto dell’Uomo d’Acciaio, la fonte originale sostiene che “la ricerca di un attore che interpreti Kal-El / Superman non è ancora cominciata“. Il progetto è stato inoltre definito un “reboot”, perciò è possibile che la Warner Bros. abbia deciso di prendere una nuova strada con il supereroe alla stregua di quanto fatto con Batman. Trovate tutti i dettagli noti finora in questo articolo.

Snyder Cut, la sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

