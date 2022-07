Hercules: i fratelli Russo promettono una rivisitazione “più moderna”

I fratelli Russo hanno parlato brevemente del nuovo film di Hercules in cantiere alla Disney di cui saranno produttori e che sarà diretto da Guy Ritchie.

Durante la promozione di The Gray Man, infatti, Joe Russo ha parlato di uno dei suoi prossimi progetti spiegando che il nuovo Hercules sarà più “attuale”:

Ovviamente omaggerà il film d’animazione, ma sarà rivisto in chiave più moderna.

Ha poi aggiunto sul legame con il film originale:

Ciò che io e Anthony amiamo del film d’animazione è di quanto sia divertente e sovversivo. Punteremo a replicare quel senso dell’umorismo nel remake.

Come noto, Hercules sarà, nello stile delle ultime rivisitazioni, un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker.

Joe e Anthony Russo figureranno come produttori attraverso la loro casa di produzione AGBO: si tratterà di un film per il grande schermo, non per Disney+ come altri prodotti tra cui Pinocchio, Lilli e il vagabondo e Peter Pan.

Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo Hercules supervionato dai registi di Avengers: Endgame e diretto da Guy Ritchie? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!