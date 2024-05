Da molto ormai non sentiamo notizie rilevanti in relazione all’adattamento live-action Disney di Hercules.

I fratelli Russo (Avengers: Endgame), che produrranno il progetto, hanno svelato a Total Film (via ComicBook.com) di essere ancora “in attesa di una sceneggiatura“.

Questo dilatamento temporale nella lavorazione del progetto potrebbe essere dovuta all’abbandono di Guy Ritchie alla regia del progetto avvenuta qualche tempo fa.

Hercules sarà, nello stile delle ultime rivisitazioni, un adattamento con riprese dal vivo del film d’animazione del 1997 di Ron Clements e John Musker.

Joe e Anthony Russo figureranno come produttori attraverso la loro casa di produzione AGBO. Come nel caso di La Sirenetta, Aladdin e La Bella e la Bestia, la pellicola conterrà le canzoni del film d’animazione me anche nuove canzoni appositamente scritte.

Cosa ne pensate e quanto attendete questo Hercules? Diteci la vostra, come al solito, nei commenti qua sotto!

