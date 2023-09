Sono iniziate a Palermo, in Sicilia, le riprese di Here Now, il nuovo film di Gabriele Muccino prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema, e che al cinema sarà distribuito da 01.

Nel cast troviamo Francesco Garilli, Lorenzo Richelmy, Saul Nanni, Elena Kampouris ed Enrico Inserra, come mostra la prima foto dal set condivisa dal regista.

Here Now – La trama

Here Now, qui e ora, è la storia di Sophie, una bionda ventenne americana in viaggio in Italia con la sorella. Pronta per tornare in California, durante il suo ultimo giorno di vacanza in Sicilia, incontrerà un ragazzo, Giulio e la sua comitiva con cui trascorrerà la notte più imprevedibile, folle, sconvolgente, entusiasmante romantica e terrificante della sua vita. 24 ore dopo il suo arrivo a Palermo, nulla sarà mai più come prima.

