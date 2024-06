In Hit Man, nuovo film di Richard Linklater in arrivo al cinema a fine mese (LEGGI LA RECENSIONE), Glen Powell interpreta Gary Johnson, un sicario che entra in una relazione sentimentale con una potenziale cliente di nome Madison (Adria Arjona).

In un’intervista con Variety, l’attrice ha rivelato di aver proposto un’idea al co-protagonista e al regista per sviluppare la chimica tra i due personaggi. Ovvero creare una bacheca su Pinterest dove condividere le immagini dei loro film e opere d’arte preferiti, per farsi un’idea dei gusti reciproci durante la stesura della sceneggiatura. “Ognuno di noi trova sensuali cose diverse“, spiega. “È stato interessante vedere entrambi i nostri punti di vista, concentrarci e iniziare a plasmare il lavoro da questo. Ha dato vita a conversazioni che normalmente non ci sarebbero state, perché eravamo in fase creativa“.

Nel corso della storia, tra Gary e Madison c’è spazio per diverse scene di sesso, di cui Powell sottolinea il significato:

Spesso le scene di sesso sembrano quasi avulse da un film, come se fossero un’operazione di marketing o di cattivo gusto. In Hit Man, sono cruciali per il cambiamento e la conquista dell’identità. Si delinea un uomo che vede il mondo in un modo così binario e obsoleto e che poi mette alla porta la logica e diventa una persona completamente nuova. Questa relazione romantica lo sta sollecitando. È il catalizzatore di tutto.

Girare questi momenti non è stata però una passeggiata. Arjona e Powell si sono ritrovati “con un’eruzione cutanea pazzesca” dopo aver girato in una vasca da bagno, perché qualcuno ha aggiunto il detersivo per piatti all’acqua e ha privato la loro pelle dei suoi oli naturali. Poi c’è la scena in cui Madison versa del vino sul suo corpo nudo e “Ron” (una delle personalità che assume Gary) lo beve. Un passaggio nato da un’immagine che Arjona ha postato sulla lavagna e che ha insistito per avere nel film. “C’era qualcosa nella silhouette, nel vino sul collo di lei e in lui che lo beveva che sembrava così sensuale e bello. Ci siamo chiesti: ‘Come possiamo darle vita?’”.

Così, alle tre del mattino di una calda notte di New Orleans, Powell e Arjona si sono imbarcati in questo compito come ultima ripresa della giornata. Arjona ricorda:

Eravamo su questo balconcino, che sono quasi certa sia caduto un paio di mesi dopo – ovviamente era robusto, ma eravamo su questo cornicione – c’era la troupe strettamente necessaria, ma eravamo a c*lo nudo a versarci vino addosso. Poi finiamo, ci diciamo “Buonanotte Glen“, “Buonanotte Adria“, e rimaniamo appiccicosi e coperti di vino.

”Ma la ripresa ne vale la pena. Pinterest ha davvero salvato questo film“, aggiunge Powell.

