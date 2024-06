Dopo il passaggio al Festival di Venezia, Hit Man, nuovo film di Richard Linklater (LEGGI LA RECENSIONE), si appresta finalmente ad arrivare sullo schermo: negli Usa su Netflix dal 7 giugno, in Italia al cinema dal 27 dello stesso mese. La pellicola vede Glen Powell nei panni di Gary Johnson, un sicario che entra in una relazione sentimentale con una potenziale cliente (Adria Arjona). Una storia romanzata a partire da un articolo del Texas Monthly: in un’intervista con CB, il regista ha raccontato quanto il vero Gary Johnson ha influenzato lo sviluppo del film.

Ho avuto modo di conoscerlo un po’. Penso che questo film sia il suo punto di vista, non solo sulla cliente di cui si innamora, ma anche sul mondo, su tutto. Quindi ci ha influenzato molto. Quello che sapevo di lui personalmente e quello che abbiamo raccolto dalla sua vita e tutto il resto. Aveva questa visione. Ma credo che sarebbe rimasto sconcertato da questo film che abbiamo portato ben oltre la sua vita. L’articolo su di lui finisce quando lui la lascia andare. Da quel momento in poi tutto è un piccolo viaggio da brivido in cui vi portiamo. Quindi è piuttosto divertente. Ma sì, in un certo senso siamo tutti qui per lui.

A caratterizzare il protagonista è soprattutto il fatto che, durante la giornata, assume varie personalità con differenti eccentricità (di mattina fa il professore di liceo, di pomeriggio collabora come consulente con la polizia locale…).Sempre a CB, Glen Powell, anche co-sceneggiatore del film, ha rivelato come molti dei tratti del personaggio siano stati delineati da lui stesso direttamente durante le riprese:

Erano tutti così divertenti. La cosa assurda è che, a causa della fretta della pre-produzione, non ho mai avuto la possibilità di mostrare a Rick [Linklater] nessuno di quei personaggi fino a quando non sono sceso dal furgone… Ricordo la conversazione perché stavamo riscrivendo [la sceneggiatura], stavamo provando con il cast. Adria [Arjona] ha aggiunto molto a questa sceneggiatura, e abbiamo coinvolto tutti gli attori, tutti contribuiscono, quindi Rick e io scriviamo di notte. Siamo arrivati alla sera prima e lui mi ha detto: “Ho fiducia che tu abbia capito”. E io: “Sì, ce l’ho, troveremo una soluzione”. Così ho lavorato su alcune cose, sono uscito dal furgone e mi sono esibito per la troupe quel giorno, ed è stato davvero molto divertente. So che il preferito di Adria è Tanner. È un redneck che si fa giustizia da solo. C’è qualcosa in lui che la fa alzare la mattina.

Trovate tutte le informazioni su Hit Man nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’aneddoto di Glen Powell? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social e su TikTok.

FONTE: CB/CB

