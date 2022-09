Hocus Pocus: Bette Midler sulla possibilità di un terzo film

In una recente intervista con EW, Bette Midler ha parlato della possibilità di un terzo film di Hocus Pocus dopo che il secondo film arriverà su Disney+ a fine settembre.

Ecco le parole dell’attrice:

Non lo so, sono così invidiosa di altri attori che hanno i loro franchise. Io volevo un sequel di Il club delle prime mogli, ma non l’ho mai avuto.

Dopo 30 anni senza un sequel di Hocus Pocus ho cominciato a sviluppare un’invidia per coloro che hanno potuto interpretare i loro personaggi preferiti più di una volta. Sono felice quindi che alla fine dopo 30 anni ci siamo riusciti. Adorerei l’idea di un franchise, specialmente incentrato su un personaggio che amo interpretare.

Se facessero un terzo film ovviamente accetterei, ma non so come. Non riesco a immaginare quale possa essere una possibile storia, ma amo Winifred, Sarah, Mary e il nostro rapporto.

La trovo una cosa bella per le donne… restiamo unite qualunque cosa accada, anche se facciamo un po’ di caos, e non molte donne sono artefici di tutto questo delirio!