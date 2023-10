A 20 anni dalla sua uscita e dopo il sequel dell’anno scorso, il regista di Hocus Pocus Kenny Ortega torna a parlare del film. Racconta infatti a EW una scena che avevano girato, ma che hanno deciso poi di tagliare e che avrebbe reso il film decisamente più oscuro.

C’era una scena con Kathy (Najimy, l’attrice ndr) in un negozio di alimentari dove c’è una donna che fa compere con il suo carrello dentro il quale c’è un bambino. Mentre la donna fa shopping si allontana per un momento dal carrello e Mary lo porta via perché c’è dentro il bambino. La donna si guarda intorno e il bambino non c’è più e si mette a inseguire Kathy che sta provando a svignarsela con il bambino.