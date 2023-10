Il regista di Hocus Pocus, Kenny Ortega, ha riflettuto sul suo incontro con un giovane Leonardo DiCaprio per la commedia a tinte horror del 1993 diventata un cult.

L’attore non poteva accettare il ruolo poi andato a Omri Katz, ma si presentò comunque al provino:

Il mio addetto al casting mi chiamò e disse: “Ti mandiamo una persona, ma non puoi averla”. Mi disse: “Vogliamo che tu lo conosca, ma ha acconsentito a incontrarti, ma non può interpretare il ruolo. Gli hanno offerto un film con [Robert] De Niro e Buon compleanno Mr. Grape“. Poi [Leonardo DiCaprio] arrivò e fu splendido, così straordinario e unico, ma era stressato e mi disse: “Mi sento male perché sono qui ma non posso accettarlo, perché sono concentrato su altre cose” e io gli risposi che era comprensibile. Ci smezzammo un panino, e fu così gentile. Quando se ne andò, chiamai il mio agente del casting e gli dissi: “Mi hai ucciso“. Era così evidente che questo ragazzo fosse così speciale.

Devo dire però che quando poi arrivò Omri [Katz], aveva un’aura perfetta e credo, ancora oggi, che abbia completamente centrato il ruolo.