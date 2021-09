Proprio per il periodo di Halloween Hot Topic ha realizzato una nuova serie di capi d’abbigliamento ispirati a, iconico film Disney per famiglie del 1993 diretto da Kenny Ortega.

Potete dare uno sguardo ai nuovi prodotti qua sotto:

Ricordiamo che attualmente la Disney sta lavorando a un sequel del lungometraggio che approderà prossimamente direttamente sulla piattaforma streaming Disney+.

Adam Shankman è impegnato anche nella pre-produzione del sequel di Come d’Incanto e deve essere ancora stabilito quale sarà il progetto che la Disney vorrà vedere ultimato prima.

Scritto da Mick Garris e Neil Cuthbert, su una storia di Garris e David Kirschner, Hocus Pocus venne diretto da Kenny Ortega: la pellicola non ebbe un successo straordinario in sala, ma divenne un vero e proprio cult in home video durante gli anni novanta. Nel cast anche Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Doug Jones.

La trama del film via Wikipedia:

1693. Le sorelle Sanderson Winifred, Mary e Sarah, tre streghe, rapiscono la piccola Emily Binx e grazie a una pozione le succhiano la linfa vitale per ridiventare di nuovo giovani. Il fratello Thackery cerca di salvarla, ma una volta scoperto viene trasformato in un gatto nero immortale. Gli abitanti del villaggio poi, allertati da un amico di Thackery, catturano le tre streghe e le impiccano.

Trecento anni dopo, nella notte di Halloween, il giovane Max, la sua sorellina Dani e la loro amica Allison si intrufolano nella casa delle tre streghe, divenuta ora un museo e, come aveva predetto prima di morire Winifred, la leader delle sorelle Sanderson, un vergine (Max) accende una candela dalla fiamma nera che riporta in vita le tre streghe. Le malvagie sorelle cercano di catturare Dani, ma i tre con Binx (capace di parlare) prendono il libro di stregoneria di Winifred e scappano. Winifred spiega poi alle sorelle che la magia che le ha fatte ritornare vive avrà effetto solo quella notte, al sorgere del sole diverranno polvere a meno che non riescano a succhiare la linfa vitale di un’altra vittima, con la stessa pozione che avevano preparato la sera della loro impiccagione. Senza il libro però, non possono prepararla. I ragazzi intanto si rifugiano in un cimitero, dove le streghe non possono mettere piede perché terra consacrata e Binx racconta loro la sua storia. Improvvisamente, le tre streghe arrivano a bordo di scope e fanno resuscitare Billy, ex fidanzato di Winifred, come uno zombie. I quattro scappano allora attraverso le fogne.