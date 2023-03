Hogwarts Legacy è solo “l’inizio” dell’espansione del mondo di Harry Potter, secondo il CFO di WB Discovery

Il direttore finanziario di Warner Bros Discovery Gunnar Wiedenfels ha tenuto una conferenza con gli investitori alcune ore fa e ha parlato di due grandi saghe di punta al centro dell’attenzione nelle ultime settimane: Harry Potter e Il signore degli anelli.

Wiedenfels ha sottolineato che i film DC non sono la sola priorità per la nuova fase dello studio e che la compagnia intende investire anche in brand noti come il Wizarding World:

Prendete Harry Potter per esempio, il Wizarding World, abbiamo ottenuto un successo colossale con la dsitribuzione di Hogwarts Legacy, a 12 anni dall’uscita dell’ultimo film, il che mostra che c’è una grande opportunità e che questo è solo l’inizio dell’espansione.

Ha poi parlato di uno dei progetti in sviluppo, uno studio tour a Tokyo che ricalcherà quello di grande successo a Londra, arrivando poi a parlare del Signore degli anelli:

David Zaslav ha fatto la promessa sin dall’inizio di rivitalizzare alcune delle più iconiche proprietà intellettuali e abbiamo cominciato a fare progressi. È emozionante vedere quante persone vadano e vengano e come la comunità creativa stia assecondando questa occasione di lavorare con noi. Con il tempo tutto questo darà i suoi frutti.

