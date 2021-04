Dopo aver chiuso più di un anno fa, oggi dobbiamo condividere la triste e difficile notizia che Pacific non riaprirà i locali di ArcLight Cinemas e Pacific Theatres. Non è ciò che volevamo, ma nonostante uno sforzo gigantesco che ha esaurito tutte le possibili opzioni, la nostra compagnia non ha alternative.

Arclight Cinemas e Pacific Theatres hanno annunciato la chiusura: poco più di un anno dopo l’inizio della pandemia globale di Coronavirus, e qualche settimana dopo le riaperture dei cinema americani, due catene cinematografiche di riferimento non ce l’hanno fatta. Questo il comunicato di Decurion Corporation, l’azienda che controlla le due catene e che possiede un totale di 300 schermi in tutta la California, molti dei quali multiplex all’interno di centri commerciali che sicuramente risentiranno negativamente di questa notizia:

Alcuni dei cinema più famosi e popolari di Hollywood fanno parte di queste catene, incluso l’iconico Cinerama Dome, che ha ospitato première cinematografiche indimenticabili e che rappresenta un luogo di culto per tutti i cinefili, citato in moltissimi film e serie tv. È possibile (e auspicabile) che un’altra compagnia acquisti i brand e riapra i cinema, anche perché si tratta di locali molto grandi che è difficile se non impossibile riconvertire (a meno che non vengano abbattuti). Decurion ha molti debiti, un report recente di Indiewire segnalava come molte sale della catena fossero indietro con i pagamenti dei mutui, ma sembra che non stia depositando una richiesta di bancarotta ed è possibile che stia cercando in qualche modo di rinegoziare (anche se i dipendenti sono già stati avvertiti della chiusura).

In una dichiarazione a Variety, l’immobiliare Caruso, che possiede cinema molto noti come l’Americana e il Grove, ha lasciato intuire che nonostante la notizia di oggi le sale potrebbero trovare nuovi compratori:

Los Angeles è l’epicentro dell’industria cinematografica, sarebbe una perdita inimmaginabile per la nostra città se perdessimo questi luoghi fondamentali e la possibilità di celebrare la narrazione e i modi magici in cui riesce a farci stare insieme. Nel 2002, abbiamo costruito e gestito il cinema al The Grove e lo abbiamo portato al successo, non c’è voluto molto prima che numerose catene ci chiedessero di comprarlo. Alla fine abbiamo scelto Pacific Theatres. I nostri cinema sono sempre stati tra i più redditizi del paese, quindi non ho dubbi che il pubblico sappia che questi luoghi fanno parte della cultura che ci definisce losangelini.

Fino a qualche giorno fa, Decurion aveva come obiettivo quello di riaprire le due catene entro il Memorial Day (fine maggio), in occasione dell’uscita di A Quiet Place 2 e Crudelia. Ora di allora, Los Angeles dovrebbe aver innalzato la capacità dei cinema al 100% – ben prima della data del 15 giugno fissata dal governatore della California.

Costruito 58 anni fa, l’Hollywood ArcLight (che ospita il Cinerama Dome) si trova su Sunset Boulevard, proprio davanti alla Los Angeles Film School. Recentemente è comparso in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, ed è uno dei suoi cinema preferiti (che qualche anno fa si infuriò quando The Hateful Eight dovette fare posto a Star Wars). L’Hollywood ArcLight è anche uno dei cinema più redditizi di tutti gli Stati Uniti, e la sua chiusura rappresenta un duro colpo per tutta l’industria. All’epoca della sua apertura, il Cinerama Dome ospitava il più grande schermo cinematografico al mondo, e nel 1998 è stato dichiarato un monumento storico-culturale di Los Angeles.

C’è chi ipotizza che catene più grandi (come Cinemark, che possiede solo due cinema a Los Angeles) possano farsi avanti e acquistare il Cinerama Dome, il The Grove e altri multiplex di Pacific e ArcLight. Nelle ore successive all’annuncio, moltissimi fan e membri della comunità di Hollywood hanno scritto tributi e appelli sui social. Ve ne riportiamo alcuni:

🥺 Well this sucks. Every single person who worked at the Arclight loved movies, and you felt it. Sending love to every usher, manager and projectionist who rocked that blue shirt and made it such a special place. — Rian Johnson (@rianjohnson) April 13, 2021

What sad news. I loved this theater. And I had my first premiere for my first movie #StepUp2TheStreets there. I snuck out of the movie early so I could cut a piece of the red carpet out and keep it. It sits on my desk. ❤️😢man this is hard to read. #Arclight https://t.co/3vR3XFHhhh — Jon M. Chu (@jonmchu) April 13, 2021

Closing was a moral obligation, but I refuse to give up movie theaters, especially the Dome. #Arclight pic.twitter.com/JD5BDGAkR9 — Gerry Duggan (@GerryDuggan) April 13, 2021

I am cynical. I feel like the arclight’s not really gone and some corporation has already bought it and this is part of a strategy to cause mourning and then they swoop in and save it and we love them and forget they’re a corporation. I mean, that’s how I would do it and I’m evil — Mindy Kaling (@mindykaling) April 13, 2021

Devastating. Too many losses to process. It's just too much… At some point when I'm less upset, I'll tell you guys a funny story about my first time meeting Quentin Tarantino in the lobby of Hollywood Arclight. https://t.co/cFypJxEk4L — Lulu Wang (@thumbelulu) April 13, 2021

The Arclight Hollywood was my most favorite theatre in the world to see movies. My home court of cinema in LA. I saw my first movie in LA there when I moved here in 2009 and the last movie before the pandemic there. Truly a bummer. https://t.co/sziPORAGcA — Ben Schwartz (@rejectedjokes) April 13, 2021

I’m gutted. The ArcLight has been an amazing support to cinema in LA. I’ll miss talking to the employees about their favorite films, which they had listed on their name tags. The theaters have been an integral part of so many key moments in my life, I’ll miss them forever. 💔 https://t.co/2tV3yQ6Pl8 — James Gunn (@JamesGunn) April 13, 2021

I have so many great and proud memories of the Arclight and Pacific Theatres, (the Dome, Arclight Hollywood, The Americana and Grove too). But I don’t want to post my thoughts in the past tense as I don’t want to write an obituary. My first thought was, what can be done to help? — edgarwright (@edgarwright) April 13, 2021

I moderated so many CMBYN Q&As at the Arclight… we would always wait by the entrance for the film to end and people who left before Timothée’s final shot was over would then encounter him face to face. One woman even apologized for her early exit: “I had to use the bathroom!” pic.twitter.com/bQ01SH2644 — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) April 13, 2021

If the Arclight is really going away, I will be crushed – it is such an integral part of my life in Los Angeles. I have been so, SO looking forward to the day when this is all over and I could go back to @ArcLightCinemas… — Mike Flanagan (@flanaganfilm) April 13, 2021

Arclight Hollywood was my spot when I wanted to study a movie. And the Dome. It’s a sacred venue. Theaters are too powerful an experience to them to fade away. https://t.co/Cbvh7h4yx1 — David Ayer (@DavidAyerMovies) April 13, 2021

I’m so sad. I remember going to the Cinerama Dome to see Star Trek IV with my dad when I was little. So many memories since then. 😢https://t.co/ptQsiMgYoA — Joseph Gordon-Levitt (@hitRECordJoe) April 13, 2021

Thank you ArcLight Cinemas and Pacific Theatres for the many wonderful cinematic experiences. Cinephiles will certainly miss the iconic Cinerama Dome, which is such an integral part of the Los Angeles movie culture! https://t.co/iMSqGj89sI — Roland Emmerich (@rolandemmerich) April 13, 2021

So far every movie I’ve done I make choices thinking about the experience of watching it in the perfect theater. That theater in my head was always an Arclight. Sad to see that option go away for us movie fans. — Wes Ball (@wesball) April 13, 2021

This is gut-wrenching for the employees and movie-lovers. I will always be grateful #MyBigFatGreekWedding premiered at the ArcLight and played at Pacific Theaters. Thank you. https://t.co/0m0fp963pZ — Nia Vardalos (@NiaVardalos) April 13, 2021

Oh no. ArcLight Hollywood is my favorite place to see movies. https://t.co/krBTcbDNEG — John August (@johnaugust) April 13, 2021

I love the Arclight. Hollywood, Valley. They were great. One of the biggest thrills of my life was seeing my tiny 16 mm movie shown in the Cinerama Dome. I've seen so many of my favorite movies there. So many wonderful after-movie Q and As. This is a real blow. — Brian Lynch (@BrianLynch) April 13, 2021

Jonathan Kasdan si è offerto di comprare il Dome, chiedendo ad altri se sono disponibili ad affiancarlo. Tra le risposte, quelle di Kevin Zegers e della showrunner di Grey’s Anatomy Krista Vernoff:

Welp. Anyone wanna go in with me on a multiplex in Hollywood? https://t.co/WPpK6q8lN1 — Jon Kasdan (@JonKasdan) April 13, 2021