Hot Fuzz:  Edgar Wright rivela come è nata la sottotrama del “cigno in fuga”

Un divertente subplot di Hot Fuzz vede i due protagonisti Angel e Denny (Simon Pegg Nick Frost) mettersi alla ricerca di un cigno in fuga nella cittadina di Sandford. Una vicenda che potrebbe apparire assolutamente inventata, ma che in verità è molto verosimile, come ha recentemente rivelato il regista Edgar Wright in un post su Instagram. Ecco le sue parole:

La gente pensa che ci inventiamo queste cose. Tuttavia, la trama del “cigno in fuga” in Hot Fuzz è nata da interviste che Simon Pegg e io abbiamo condotto a Wells, nel Somerset (la mia vecchia città natale dall’età di 7 anni e anche il luogo in cui si trova la Sandford immaginaria del film). E, almeno una volta ogni due mesi, qualcuno mi manda una storia sulla polizia alle prese con un cigno errante.

Al post, il regista allega un video “girato questa settimana a Wells, con un ufficiale di polizia che cita il film rivolgendosi alla camera“. Lo potere vedere di seguito:

Uscito nei cinema nel 2007, Hot Fuzz è il secondo tassello della cosiddetta Trilogia del Cornetto, epopea cominciata nel 2004 con Shaun of the Dead (L’alba dei morti dementi in Italia) e terminata nel 2013 con La fine del mondo. Questa la sinossi:

Considerato un esaltato dai colleghi e superiori, l’agente pluridecorato Angel viene spedito in un calmo e tranquillo paesino a 250 Km da Londra. Qui non accade nulla fino a che una serie di morti ”accidentali” porteranno l’agente Angel su una pista inquietante…

Cosa ne pensate del cigno in Hot Fuzz? Lasciate un commento!

FONTE: Instagram