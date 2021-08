Dopo aver spostato di qualche settimana l’uscita di Venom: la furia di Carnage , la Sony ha preso una decisione molto più drastica per la distribuzione di, una decisione sulla quale giravano voci ormai da giorni.

Variety conferma che la Sony Pictures Animation e Amazon stanno chiudendo un accordo da 100 milioni di dollari per lanciare il film globalmente su Prime Video: la pellicola salterà quindi l’uscita in sala.

Si tratta di una sconfitta per la Sony, che puntava sul quarto episodio del franchise per ottenere dei buoni incassi, ma negli Stati Uniti i film per famiglie stanno dimostrando una certa difficoltà a incassare. Il motivo è ovviamente la diffusione della variante delta tra i non vaccinati, e il fatto che i bambini sotto i 12 anni non possono vaccinarsi: in molte città (New York in primis) verranno presto varate misure simili al Green Pass, e c’è il timore che i cinema possano risentirne. Ecco quindi che la Sony ha preferito avere la certezza di recuperare il budget anziché rischiare l’uscita in sala il 1 ottobre.

La major terrà i diritti di home entertainment, i diritti televisivi lineari e la distribuzione in Cina.

Ricordiamo che, non avendo una piattaforma streaming proprietaria, la Sony nel corso del 2020 e 2021 ha ceduto varie pellicole a realtà come Apple TV+, HBO Max, Hulu, Netflix e Prime Video.