In una recente intervista con EW ha parlato della scena di sesso con Lady Gaga presente in, dal 15 dicembre in alcuni cinema italiani.

L’attore ha svelato che è stato molto naturale girarla:

Abbiamo scelto le inquadrature come per ogni altra sequenza, e poi ci siamo lasciati prendere dal momento una volta o due, tutto qua. Eravamo molto coinvolti… uno o due ciak e via, lo so che sembra un doppio senso. A quel punto stavamo girando da un mese, perciò eravamo molto a nostro agio.

Vi ricordiamo che il film uscirà il 16 dicembre nei cinema italiani, con anteprime il 15 dicembre.

