Per anni e anni, quello di Hugh Grant è stato un nome indissolubilmente legato alle commedie romantiche, da Notthing Hill a Love Actually e Scrivimi una canzone.

Ed è proprio ospite del talk show della sua co-protagonista in Scrivimi una canzone, Drew Barrymore, che Hugh Grant ha spiegato perché ha deciso di dire basta alle commedie romantiche.

Intervenuto nel programma a margine della promozione di Wonka, nel momento in cui la collega gli chiede come si trovi in questa fase di vera e propria rinascita artistica – che ribattezza come Hughnascimento – Hugh Grant risponde:

È delizioso. Ti ho detto che ero migliorato un po’ ultimamente! Sono diventato un po’ meno cattivo dopo aver avuto figli, essermi sposato, essere diventato più felice. Ma sono diventato troppo vecchio, grasso e brutto per fare commedie romantiche, ovviamente, quindi mi sono cimentato in cose più interessanti.

Drew Barrymore torna poi “alla carica”:

È divertente perché io non ti vedo affatto in quel modo, anzi, tutti, dopo che ci hanno visto insieme in un’altra, dicevano di continuo: “Perché voi due non fate un altro film insieme?”.

E di nuovo Grant:

Ok, facciamolo allora.

Scrivimi una canzone, la sinossi della commedia romantica con Hugh Grant e Drew Barrymore

Prima sei sexy, poi non lo sei più… e poi sei Alex Fletcher. È per questo che quando la star adolescente più in voga del momento chiede alla leggenda pop degli anni ’80 di scriverle una canzone, lui accetta senza pensarci due volte, sperando di riagguantare il successo. Piccolo problema: Alex sa parlare con la musica, ma di sicuro non sa usare le parole. Ed ecco che arriva Sophie Fisher, la sua attraente quanto eccentrica annaffiatrice-supplente di piante, che rivela di avere un dono speciale per le rime. Insieme inseguono il successo musicale e scoprono che se vuoi scrivere una perfetta canzone d’amore, innamorarsi aiuta. Con Hugh Grant e Drew Barrymore al pianoforte e Marc Lawrence (Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi) alla regia, Scrivimi una canzone è un’intelligente, stravagante commedia romantica che insegna ad affrontare con coraggio le difficoltà… e a riderci sopra.

Cosa ne dite? Vi piacerebbe rivedere Hugh Grant in una commedia romantica? Ditecelo nei commenti!

