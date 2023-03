Hugh Grant ammette di aver perso la testa “in stile Christian Bale” sul set di Dungeons & Dragons

Hugh Grant, malgrado il fascino esercitato grazie alle sua magnetica presenza cinematografica, è anche famoso per via del suo caratteraccio. Una cosa, questa, di cui è ben consapevole tanto che in un recente profilo di Vanity Fair, quando gli viene ricordato che Jon Stewart l’ha definito il “peggior ospite mai avuto dal Daily Show” (osservazione a cui aggiunse anche “E abbiamo avuto anche dei dittatori come ospiti!”), ammette che a cadenza annuale è solito avere delle brutte sfuriate nei backstage.

Cosa che, a quanto pare, è successa anche sul set di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la pellicola in uscita a fine mese basata sul popolare gioco di ruolo.

Parlando con Total film, Hugh Grant ha raccontato che:

Ho perso la pazienza con una donna che è entrata nel mio campo visivo nel primo giorno di riprese. Ho dato per scontato che fosse una qualche responsabile dello studio che avrebbe dovuto sapere meglio come stare su un set. Ma poi è scappato fuori che era una donna del posto estremamente gentile che era l’accompagnatrice della giovane ragazza. Terribile. Un sacco di umiliazioni. Ho fatto il Christian Bale.

Il riferimento a Christian Bale fatto da Hugh Grant ha a che fare con la “leggendaria” sfuriata dell’attore verso il direttore della fotografia di Terminator Salvation colpevole di averlo distratto camminando sullo sfondo del set durante la lavorazione di una scena.

Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema il 30 marzo del 2023. Di seguito, la sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. DUNGEONS & DRAGONS: L’ONORE DEI LADRI porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

FONTE: Total Film via Yahoo