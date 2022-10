Hugh Jackman invita i fan a creare dei sottotitoli per una sua vecchia foto con Ryan Reynolds

In attesa di vedere Hugh Jackman e Ryan Reynolds in azione nel terzo film di Deadpool l’amato Wolverine dell’universo Marvel al cinema ha voluto fare un gioco con i fan.

Jackman ha infatti riesumato un vecchio scatto di lui con Reynolds nei panni di Deadpool invitando gli utenti su Twitter a trovare il sottotitolo più adatto al momento immortalato nella foto. La trovate qua sotto:

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

Quanto attendete il ritorno di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in Deadpool 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Vi ricordiamo che potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!

FONTE: Hugh Jackman