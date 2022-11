Hugh Jackman svela il momento in cui si è pentito di aver chiuso con Wolverine

Nonostante il perentorio finale di Logan, il film di James Mangold uscito nel 2017, sappiamo ormai da svariate settimane che Hugh Jackman tornerà ancora una volta nei panni di Wolverine in Deadpool 3, recitando insieme al collega e amico Ryan Reynolds.

Sulle pagine di Deadline, Hugh Jackman ha avuto modo di svelare quando ha realizzato di aver fatto un errore, di essersi pentito di aver “mandato in pensione” Wolverine: guardando il primo Deadpool.

La star spiega:

Dunque, in pratica avevo iniziato a vedere Deadpool, ero a circa venti minuti e avevo letteralmente annunciato qualche settimana prima che Logan sarebbe stata la mia ultima volta, cosa di cui ero fermamente convinto. Poi ho iniziato a pensare che “Oh, oh…”. Un giorno stavo guidando, stavo andando in spiaggia, era la metà di agosto e avevo una settimana di pausa dallo show The Music Man a Broadway, la mia prima settimana di ferie i otto, nove o dieci mesi. E ho capito che volevo davvero farlo.

Continua poi:

Appena arrivato in spiaggia, ho subito telefonato a Ryan Reynolds giusto per capire cosa stesse succedendo. Ed eccoci qua. È stato veloce. Fidatevi: non c’è stato un giorno della mia vita in cui io non mi sia svegliato trovando Ryan Reynolds fuori di casa mia con un poster con su scritto “Ti prego!”. Me lo chiedeva di continuo. E io ripetevo costantemente “Amico, ho dato. Ho dato, ho chiuso, ho davvero dato!”. E così quando mi ha richiamato mi fa “Ma sei serio?”. Insomma: sono un pessimo baro a poker. Dicevo che avevo chiuso ed ero serio. Ma evidentemente qualcosa, nel profondo, c’era quest’idea che fermentava, in agguato.