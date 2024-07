Oggi come oggi, pare impossibile separare il nome di Hugh Jackman dalla parte di Wolverine, eppure, ai tempi delle audizioni per X-Men di Bryan Singer, il primo a essere convinto di non avere la possibilità di conquistare il ruolo era proprio l’attore australiano.

In un articolo che Entertainment Weekly ha dedicato a Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman racconta proprio di come, all’epoca, rimase colpito dalla gentilezza dimostratagli da Kevin Feige, che in quei giorni lavorava come assistente di Lauren Shuler Donner, produttrice della pellicola, dopo quello che secondo lui era stato un provino davvero poco convincente.

Dopo l’audizione, Feige invitò Jackman a cena con lui e lo sceneggiatore, e dopo lo accompagnò all’aeroporto.

Jackman racconta:

Ho detto “Kevin, sappiamo tutti che non otterrò la parte. Non devi portarmi a cena”. Ma no, lui si è seduto e ha cenato con me, poi mi ha accompagnato all’aeroporto. Non lo dimenticherò mai. È stata una cosa così gentile. Pensavo che non l’avrei mai più rivisto.

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

