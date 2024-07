In occasione della promozione di Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno fatto tappa a Seul, in Corea del Sud, partecipando al WaterBomb Festival.

La cosa è stata commentata ironicamente dalla moglie di Reynolds, Blake Lively, in una storia su Instagram. “Lo chiama lavoro, ma poi finisce in una puntata di MTV Spring Break” ha scritto l’attrice, che ha poi suggerito un altro titolo per il film in arrivo a tra pochi giorni: “Boys Gone Wild: A Deadpool and Wolverine Story“.

“Promuovere un film dovrebbe significare LAVORARE” ha commentato Hugh Jackman pubblicando alcuni scatti su Instagram. “Ma la Marvel ci paga per farci partecipare alla più grande vacanza della nostra vita. Mi sa che qualcuno verrà licenziato, probabilmente Kevin Feige“.

Ecco anche un video:

Deadpool & Wolverine con Hugh Jackman e Ryan Reynolds arriverà al cinema in Italia il 24 luglio, noi di Badtaste.it lo vedremo in anteprima a mezzanotte al Cinema Arcadia di Melzo. Trovate tutte le informazioni sul cinecomic dei Marvel Studios nella nostra scheda.

