In Deadpool 3, il terzo film del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds e il primo all’interno del Marvel Cinematic Universe, comparirà anche Hugh Jackman col suo Wolverine.

La pellicola, a quanto pare, non andrà a interferire con la morte di Wolverine raccontata in Logan, l’acclamata pellicola di James Mangold, tuttavia la domanda sulla bocca di tutti è “Hugh Jackman può avere un futuro nel Marvel Cinematic Universe?”.

Entertainment Weekly l’ha girata direttamente al regista di Deadpool 3, Shawn Levy, che, però, ha ammesso di non avere idea (e tanto, anche se sapesse qualcosa, non potrebbe dirlo).

Come tutto il resto del mondo, ho aspettato due decenni di vedere Wolverine in un film con Deadpool, e visto che non sapevo se questa sarebbe stata l’ultima occasione di vedere Wolverine sullo schermo, ho deciso di assicurarmi che mostrassimo il costume giallo e blu e che lo facessimo a dovere.