Al “cauto ottimismo” degli ultimi giorni sullo sciopero degli attori, dovuto alle trattative che proseguono senza sosta tra SAG-AFTRA e AMPTP, si aggiunge un accordo ad interim last minute siglato dalla Lionsgate con il sindacato degli attori per permettere al cast di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente di promuovere il film in vista dell’uscita ormai imminente nelle sale di tutto il mondo.

Non è chiarissimo il motivo per cui tale accordo sia stato firmato così a ridosso dell’uscita, quello che è certo è che la possibilità di rilasciare interviste, partecipare a talk show e comunicare sui social con i propri fan permetterà agli attori di dare una spinta finale alla promozione della pellicola.

Nel corso dello sciopero si è reso evidente come l’assenza degli attori dalle attività promozionali abbia prodotto danni economici ad alcuni film con un cast stellare: Assassinio a Venezia e Killers of the Flower Moon sono solo due esempi. L’accordo darà la possibilità al cast di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente di partecipare alle premiere di Berlino, Londra e Los Angeles. Non sono previste partecipazioni alle numerose attività legate al film a Lucca Comics & Games, ma se il cast volesse mandare un messaggio video alla proiezione per i fan prevista per domenica sera 5 novembre, ora potrà farlo.

La Lionsgate, lo ricordiamo, non fa parte dell’AMPTP: ecco quindi che ha avuto la possibilità di stringere questo accordo ad interim. La Disney, invece, fa parte dell’associazione degli studios e quindi non avrà la possibilità di aggirare lo sciopero per promuovere The Marvels, in uscita la settimana prima di Hunger Games. Solo la fine della mobilitazione, quindi, darà la possibilità al cast del cinecomic dei Marvel Studios di spingere il film all’ultimo minuto.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Ricordiamo che in Italia Hunger Games uscirà il 15 novembre, negli USA il 22.

