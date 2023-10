Sono passati otto anni dall’uscita dell’ultimo film della saga di Hunger Games e i giochi stanno per tornare con il prequel Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente.

Francis Lawrence, regista dei film della vecchia saga (a eccezione del primo) e del nuovo film, in una recente intervista con PEOPLE, ha ammesso di essersi pentito di una decisione che ai tempi aveva fatto discutere molto i fan: dividere la trasposizione dell’ultimo libro, Il canto della rivolta, in due parti.

Lo rimpiango totalmente. Non so se tutti i coinvolti lo facciano, ma io sicuramente sì. Quello che ho capito in retrospettiva – e dopo aver sentito tutte le reazioni e la rabbia dei fan, dei critici e delle persone alla scelta della divisione – è che è stato frustrante. E posso capirlo.

Continua:

In un episodio televisivo se hai un cliffhanger devi aspettare una settimana o puoi semplicemente passare all’episodio successivo. Ma far aspettare un anno alle persone, penso sembrasse disonesto anche se non lo era. La nostra intenzione non era di essere disonesti.

Per l’uscita del nuovo film Lawrence ha deciso di imparare dagli errori passati, scegliendo quindi di non dividerlo in due. La ballata dell’usignolo e del serpente vi aspetta al cinema il 22 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda!

