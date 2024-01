In una recente intervista con Inverse, Josh Hutcherson ha parlato di Hunger Games e ha messo in discussione la credibilità di una scena del primo film su cui i fan hanno scherzato a lungo.

Si tratta del momento in cui Peeta, ferito, decide di mimetizzarsi nella foresta e realizza un trucco fin troppo professionale con pochi mezzi a disposizione:

È un artista, conosce l’uso del colore e le tecniche di pittura, ma non ho idea di come abbia fatto. È la verità. Quando ho visto quello che avevano fatto ho pensato anch’io: “Ragazzi, è un po’ troppo”. Non so quanto tempo ci abbia impiegato o dove abbia trovato i materiali, e va bene, sto solo dicendo che è un po’ esagerato.

L’attore ha affrontato l’argomento anche durante un’intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused:

Quel ragazzo è un panettiere, come ha avuto tutto quel tempo? Con quali strumenti? Ricordo che eravamo in North Carolina, […] mi sono steso per terra e mi hanno applicato questo trucco tutto attorno per 45 minuti. Non avevo idea di che aspetto avessi, così dopo averlo visto ho detto: “Non credo che le persone avessero in mente questo leggendo il libro”.