Durante una recente di Polygon, Nina Jacobson ha parlato di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, l’attesissimo prequel della saga con Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Viola Davis, Peter Dinklage, Jason Schwartzman e Laurel Marsden.

Il film avrà un prologo diverso rispetto al libro visto che ci mostrerà Coriolanus Snow da bambino:

Ha poi ammesso di credere che l’autrice Suzanne Collins scriverà altri libri della saga:

Se credo che scriverà altri libri ambientati in quel mondo? Sì, e spero lo faccia. Se so di cosa tratteranno? No, davvero.

Ha spiegato, inoltre, perché il prequel non è un film scontato:

Si sarebbe potuto scegliere un personaggio amato dai fan, ad esempio la storia di Haymitch o i giochi di Finnich, ma sarebbe stato fine a sé stesso.

Se l’autrice scrivesse una storia ambientata in questo modo che le interesserebbe esplorare, fantastico! Ma in caso contrario è meglio chiudere una saga con un bel ricordo per le persone piuttosto che sfornare sequel giusto per farlo.