Can’t Catch Me Now di Olivia Rodrigo fa parte della colonna sonora di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente e ora è nella short list della canzoni candidate agli Oscar. Qui sotto potete vedere il video:

La canzona, scritta dal punto di vista della protagonista del film Lucy Gray Baird, è un canto di libertà che narra il momento in cui la ragazza si libera dall’influenza di Coriolanus Snow e fugge. Racconta Olivia Rodrigo:

Ero davvero ispirata da lei e dalle sue azioni e dalla trama. Ricordo una scena in particolare nel film, senza spoiler, ma qualcosa di davvero intenso succede. E c’è questa inquadratura dall’alto di tutti questi uccelli sugli alberi che volano avanti e indietro. E per me è stato il climax del film. Ricordo di aver pensato che volevo scrivere una canzone che catturasse quel momento esatto.