Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è uno dei titoli più attesi della stagione autunnale. Nel cast del film, nel ruolo della protagonista Lucy Gray Baird, troviamo Rachel Zegler. Il regista Francis Lawrence ha recentemente rivelato quanto sia stato difficile ottenere l’attrice per la parte. Infatti, nonostante un promettente primo incontro, Zegler avrebbe rinunciato al ruolo. Questo perché sarebbero passati solo tre giorni tra la fine delle riprese di Biancaneve e l’inizio di quelle per il nuovo film.

Racconta Lawrence in un’intervista con EW:

L’idea di passare da sei mesi a Londra per andare ancora di più nell’entroterra europeo – in Polonia – per altri sei mesi della sua vita l’ha mandata fuori di testa.