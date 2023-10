È di qualche ora fa la notizia di un accordo ad interim last minute siglato dalla Lionsgate con il sindacato degli attori per permettere al cast di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente di promuovere il film in vista dell’uscita ormai imminente nelle sale di tutto il mondo.

Rachel Zegler, protagonista della pellicola, ha ovviamente accolto con entusiasmo la notizia, come si legge in un suo post su Instagram:

Sono immensamente grata alla Lionsgate e a SAG-AFTRA per aver lavorato così sodo durante questo sciopero per raggiungere un accordo, permettendoci di partecipare all’attività stampa e alla promozione del nostro film in arrivo al cinema il 17 novembre. Gli sforzi della Lionsgate sono la prova che gli studi, grandi o piccoli, possono garantire giustizia per i loro film e per le persone che hanno lavorato sodo per realizzarli.

Realizzare questo film è stata mani basse una delle migliori esperienze della mia vita. Non vedo l’ora di condividere contenuti dal dietro le quinte con tutti voi, fan, che rendete esperienze come questa otto milioni di volte migliore. Ci saranno ringraziamenti ai tanti miei amici del cast, ma anche gratitudine nei confronti della nostra troupe, piena di persone che amo profondamente (perciò restate connessi! c’è altro in arrivo).

Scorrete per ammirare il mio ragazzo che buca la fotocamera. È il nostro anniversario oggi perciò mi sembrava giusto condividere anche questa foto. Ti amo, tesoro!

Non riesco a credere di poterlo dire, con poche settimane al traguardo, ma… ci vediamo al tour promozionale!