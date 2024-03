In una video intervista per Deadline, Rachel Zegler, che in Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente interpreta Lucy Gray, protagonista, amore e nemesi del giovane presidente Snow, ha parlato del futuro del suo personaggio e di un ipotetico sequel.

L’attrice è apparsa entusiasta all’idea di ritornare, anche se ha ammesso di non avere idea di cosa il futuro avrebbe in serbo per il suo personaggio, di cui non conosciamo il destino.

Potete trovare la video intervista qui sotto, di seguito un estratto:

Non saprei davvero cosa rispondere. Non sta a me scrivere il suo finale. Ma come ha detto Olivia Rodrigo in Can’t Catch me Now (la canzone scritta per il film presente nei titoli di coda N.d.r.): “She’s in the trees, she’s in the breeze” (“è tra gli alberi, nella brezza”).

Quindi, non so dirvi come vada a finire per Lucy Gray, ma mi piace sperare che sia viva e che stia bene. Un sequel sarebbe interessante, sarebbe divertente poter tornare a interpretarla!