L’ USA Today ha pubblicato una lista deiquesta estate da The Suicide Squad: Missione suicida pubblicando anche una serie di foto esclusive.

Vi proponiamo la lista suggerita dal giornale qui a seguire.

Army of the Dead

Space Jam: Legends

Candyman

Crudelia

Spiral: L’eredità di Saw

The Suicide Squad: Missione suicida

A Quiet Place II

Respect

Fast & Furious 9

Black Widow

Cliccando qui trovate inoltre un’ondata di immagini dei film in arrivo tra cui c’è anche il sequel di Man in the Dark.

Siete d’accordo sulla lista dei 10 film da vedere questa estate? Quale attendete di più?

Tra i primi ad arrivare ci sarà Army of the Dead, atteso per il 21 maggio su Netflix.

Il film è diretto da Zack Snyder (qui anche direttore della fotografia) con una sceneggiatura di Snyder & Shay Hatten e Joby Harold, tratta da una storia di Snyder. Il film è prodotto da Deborah Snyder, p.g.a .; Wesley Coller, p.g.a .; Zack Snyder, p.g.a. Il film è interpretato anche da Richard Cetrone e Michael Cassidy.

