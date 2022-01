Per il secondo anno consecutivo è la Cina a dominare il mercato cinematografico globale, accelerando un processo che da tempo sembrava inevitabile, viste le dimensioni del paese, il progressivo miglioramento delle condizioni economiche della classe media e l’espansione costante dell’industria cinematografica sia in termini di numero di sale che di produzioni. La China Film Administration ha annunciato che nel 2021 sono stati raccolti 7.4 miliardi di dollari in incassi cinematografici (il 34% del totale globale), di cui l’84% da produzioni locali. Durante l’anno sono stati costruiti altri 6.667 schermi, per un totale di 82.248 schermi in tutto il paese: il più alto numero di cinema al mondo.

Ma rispetto al 2020, il 2021 ha visto un ritorno al cinema anche da parte degli altri paesi, e in particolare degli Stati Uniti, dove sono stati raccolti complessivamente 4.5 miliardi di dollari, ovvero il 22% del totale globale. Secondo le previsioni, il Nordamerica dovrebbe recuperare lo scettro nel 2022, ma ovviamente le variabili che condizioneranno questo percorso sono parecchie.

Passando ai film che hanno incassato di più al mondo, uno solo ha raccolto più di un miliardo di dollari, e cioè Spider-Man: No Way Home. La performance del cinecomic della Sony è particolarmente impressionante se si pensa che non è uscito in Cina. Nella top-ten sono presenti ben tre film cinesi, e per cinque film su dieci la Cina ha rappresentato il mercato più redditizio in assoluto. Da notare, poi, che solo un film in questa top-ten è uscito in day-and-date al cinema e in streaming, e cioè Godzilla vs. Kong: non va sottovalutato infatti il ruolo che la pirateria ha avuto in questo 2021 considerato di transizione (nel 2022 verranno applicate finestre distributive esclusive di almeno 45 giorni).

I DIECI MAGGIORI INCASSI GLOBALI DEL 2021

1) Spider-Man: No Way Home

Incasso globale: 1.161 miliardi di dollari

Incasso USA: 557.1 milioni di dollari

2) The Battle at Lake Chanjin

Incasso globale: 902.5 milioni di dollari

Incasso Cina: 899.4 milioni di dollari

3) Hi, Mom

Incasso globale: 822 milioni di dollari

Incasso Cina: 821 milioni di dollari

4) No Time to Die

Incasso globale: 774 milioni di dollari

Incasso USA. 160.7 milioni di dollari

Incasso UK: 127.6 milioni di dollari

5) Fast & Furious 9

Incasso globale: 726.2 milioni di dollari

Incasso Cina: 216.9 milioni di dollari

Incasso USA: 173 milioni di dollari

6) Detective Chinatown 3

Incasso globale: 686.2 milioni di dollari

Incasso Cina: 685 milioni di dollari

7) Venom: la furia di Carnage

Incasso globale: 501 milioni di dollari

Incasso USA: 212.5 milioni di dollari

8) Godzilla vs. Kong

Incasso globale: 467.8 milioni di dollari

Incasso Cina: 188.7 milioni di dollari

Incasso USA: 100.5 milioni di dollari

9) Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Incasso globale: 432.2 milioni di dollari

Incasso USA: 224.5 milioni di dollari

10) Eternals

Incasso globale: 401.2 milioni di dollari

Incasso USA: 164.5 milioni di dollari

Fonte: pro.boxoffice