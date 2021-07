Come ormai ben sappiamo Jonathan Majors vestirà i panni di Kang all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel (come confermato anche dal finale di stagione di Loki). Per chi non lo sapesse c’è un legame molto rilevante tra il villain enell’universo fumettistico della Marvel.

Nei fumetti infatti Kang (il cui vero nome è Nathaniel Richards) ha un discendente molto noto, ovvero Reed Richards, leader del gruppo di supereroi sopracitati. Per tale motivo un noto attore del franchise di Star Wars si è di recente proposto per il ruolo di Reed su Twitter. Stiamo parlando di Ahmed Best, colui che ha prestato la voce al personaggio di Jar Jar Binks nella nota saga cinematografica.

Il critico e autore Zaki Hasan ha infatti fatto notare su Twitter che Kang nell’UCM è interpretato da un attore nero, ed è quindi presumibile che per Mr. Fantastic la Marvel decida di ingaggiare un attore nero, visto il legame di parentela (nei fumetti) tra i due personaggi.

Ecco il tweet dell’attore:

Officially throwing my hat in that ring. https://t.co/5YeafbuO6f — Ahmed BEst (@ahmedbest) July 16, 2021

Da quando i Marvel Studios hanno annunciato lo sviluppo del progetto al Comic-Con di San Diego due anni fa c’era molta attesa per il nome di chi ne avrebbe tenuto le redini, che sarà Jon Watts, il regista della nuova trilogia di Spider-Man con Tom Holland di cui è in arrivo un terzo film.

Dopo l’acquisizione della 20th Century Fox e delle sue proprietà da parte della Disney, si può dire che I Fantastici 4 torneranno in carreggiata. Dopo tutto, l’ultima versione ha avuto un tonfo molto pesante al botteghino raggiungendo appena i 167,8 milioni di dollari.

