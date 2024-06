Fin dalla diffusione online del poster de I Fantastici 4 in cui Johnny Storm vola sulla skyline di una metropoli formando, con le fiamme, il logo della pellicola (eccolo su Instagram), si sono rincorse delle supposizioni relative al fatto che la pellicola potrebbe essere ambientata in una sorta di versione alternativa dei anni sessanta.

Ora è proprio il boss dei Marvel Studios, Kevin Feige, a confermare la cosa. Ospite del podcast ufficiale della divisione cinematografica della Casa delle Idee ha spiegato:

È un film ambientato nel passato. C’era una grafica che abbiamo diffuso con Johnny Storm che vola in aria formando un simbolo 4. C’era un paesaggio urbano in quell’immagine. Molte persone intelligenti hanno notato che quel paesaggio urbano non assomigliava propriamente alla New York che conosciamo o alla New York che esisteva negli anni ’60 nel nostro mondo. Queste sono osservazioni intelligenti, devo dire…