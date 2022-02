Sono passati ormai due anni abbondanti da quando i Marvel Studios hanno annunciato un nuovo film deche vedrà, dietro alla macchina da presa, il regista dei tre Spider-Man con Tom Holland, ovvero Jon Watts.

Da quel giorno, con l’indubbio zampino della pandemia di nuovo Coronavirus che ha sconvolto i piani e le tempistiche di tutti noi. Hollywood inclusa, non abbiamo più avuto aggiornamenti di sorta.

Recentemente però, Michael Chiklis, che di questioni collegate a I Fantastici 4 ne sa qualcosa dato che ha interpretato Benjamin Jacob “Ben” Grimm AKA la Cosa nei due lungometraggi prodotti dalla fu 20Th Century Fox nel 2005 e nel 2007, ha avuto modo di elargire un consiglio ai Marvel Studios circa l’approccio che dovrebbero adottare per questo progetto di rilancio del franchise.

Ecco le sue parole:

Bisogna solo capire che il vero tono de I Fantastici 4 è quello che abbiamo adottato noi al tempo. Non è pensato per essere tetro e minaccioso. Non sarà mai qualcosa di assimilabile al Cavaliere Oscuro. E non bisogna cercare di rifare una roba come quella. Non dobbiamo neanche aspettarci che sia così. La Cosa era di Brooklyn ed era un fan dei Dodgers. Erano una dolce famiglia unita ed è così che dovrebbe essere. Non dovrebbe essere qualcosa di hardcore, dark, minaccioso. Se provassi a fare una cosa del genere, falliresti miseramente.