C’è molta curiosità per i volti che i Marvel Studios sceglieranno per riportare sul grande schermo

Non è ancora chiaro chi sarà alla regia del film né quando il film entrerà in produzione, ma intanto come da prassi hanno iniziato a circolare diverse voci sul cast. Alcune di queste (non verificate in alcun modo) vorrebbero Bryce Dallas Howard non solo alla regia del progetto, ma anche nei panni di Susan Storm.

Un utente di TikTok ha chiesto chiarimenti all’attrice, come riporta The Direct, chiedendole un autografo su un Funko! Pop della Donna invisibile:

Oddio! [ride] Non credo che succederà… Insomma, so di non essere coinvolta, lo giuro, davvero. Dico sul serio, sono assolutamente delle voci e basta. Solo voci, ma insomma… grazie! Te lo firmo giusto per divertimento.

Bout to be ALOT of rumors spread about the Fantastic 4 castings over the nxt few months Bryce Dallas Howard is a fan favorite 🤦🏿‍♂️🙄 pic.twitter.com/tBkFqsxNMp — ✪🐐ÝőûŤúbēŕ 💯✪ (@MarcusDigital) May 25, 2022

Really hoping Bryce Dallas Howard gets Fantastic 4…and I think she would make an incredible Sue Storm pic.twitter.com/Hz79TqxcPj — JJ (@WildeePatrol) May 11, 2022

Ricordiamo che in Doctor Strange nel multiverso della follia a interpretare Reed Richards per brevi sequenze troviamo John Krasinski, da tempo tra le prime scelte dei fan. La scena si svolge su Terra 838, perciò non è chiaro se l’attore verrà confermato per il ruolo anche nelle prossime pellicola. Vi ricordiamo che, un paio di settimane fa, Jon Watts ha lasciato la regia del reboot dei Fantastici Quattro che verrà prodotto dai Marvel Studios.

Rivedremo Bryce Dallas Howard tra poche settimane al cinema in Jurassic World: Il dominion, dal 2 giugno nelle sale italiane.