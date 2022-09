I Fantastici Quattro, Rachel Brosnahan si dice disponibile a interpretare Susan Storm

Non è ancora chiaro chi saranno i protagonisti del film di I Fantastici Quattro per i Marvel Studios nonostante le infinite voci di corridoio.

C’è però un’attrice che ha commentato le voci in questione dicendosi disponibile a interpretare Susan Storm. Si tratta di Rachel Brosnahan, attrice di La fantastica signora Maisel, che ha spiegato a Entertainment Tonight:

Non mi hanno detto nulla, sfortunatamente, ma sono qui, è l’ultima stagione e sto per diventare disponibile.

Ha poi aggiunto sulla possibilità di entrare nell’UCM:

Assolutamente! Sarebbe meraviglioso.

Qualche giorno fa abbiamo scoperto che Jeff Kaplan e Ian Springer sono stati scelti per scrivere la sceneggiatura della pellicola, e che in effetti i due stanno già lavorando da qualche tempo al progetto, addirittura da prima ancora che Matt Shakman venisse scelto come regista.