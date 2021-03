LEGGI ANCHE – Cherry: i fratelli Russo condividono le foto dalla premiere virtuale del film

Esistono molti fratelli celebri nel mondo di Hollywood. Negli ultimi tempi forse la coppia più nota nel panorama cinematografico e non sono senza dubbio i fratelli Russo grazie al loro lavoro come registi di Avengers: Endgame e anche di Cherry.

Ma forse sta per nascere un’altra coppia di fratelli in quel di Hollywood: i fratelli Holland. Tom ha infatti condiviso lo schermo con suo fratello Harry già in Cherry (Harry ha un piccolo cammeo) e prossimamente anche in Spider-Man: No Way Home.

E sfruttando la situazione l’account Instagram @thollandersclub ha condivido una foto delle due coppie di fratelli aggiungendo “Perché ho la sensazione che saranno come i prossimi Fratelli Russo”. E gli stessi fratelli Russo hanno ricondiviso sul loro profilo il collage di foto scherzando: “possiamo essere i prossimi fratelli Holland?”

Potete vedere il post qua sotto:

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

Cherry è disponibile in streaming su AppleTv+ dal 12 marzo.

Attualmente, Tom Holland è impegnato sul set di Spider-Man 3 le cui riprese sono partite subito dopo la fine di quelle di Uncharted.

