Durante un’intervista con Deadline, in occasione della promozione di The Gray Man, i fratelli Russo sono tornati a parlare del loro rapporto con i Marvel Studios e nello specifico del prossimo progetto che vorrebbero dirigere per lo studio, ovvero Secret Wars:

Il nostro amore per la Marvel è nato dai fumetti che abbiamo letto da piccoli e di cui ci siamo invaghiti. La serie che abbiamo adorato crescendo era Secret Wars. Sarebbe un progetto ambizioso, ancora più grande di Infinity War ed Endgame. Quei film sono stati difficilissimi da realizzare, perciò immaginare di realizzarne altri due ancora più colossali… diciamo che dobbiamo dormirci sopra.

Con Variety hanno invece parlato di cosa si aspettano dalla Fase 5 dei Marvel Studios: