I Marvel Studios non hanno i diritti per un film su Namor, nuovi concept dedicati al personaggio

Alla stregua di quanto accaduto con Hulk, i Marvel Studios non hanno i diritti per un film tutto dedicato a Namor dopo la sua partecipazione a Black Panther: Wakanda Forever.

Il produttore Nate Moore ne ha parlato con The Wrap spiegando che vista la “condivisione” dei diritti con la Universal Pictures, Namor non può neanche apparire da solo nei materiali promozionali di un film a meno che non si tratti di serie di poster:

In tutta onestà la cosa ci influenza di più in come promuoviamo il film rispetto a come lo usiamo nel film. Non ci sono state molte cose che non abbiamo potuto fare dal punto di vista del personaggio, e si è visto dal momento che abbiamo preso un mucchio di ispirazione dal materiale di partenza.

Le modifiche apportate al personaggio, invece, sono state per spirito creativo. Moore ha confermato poi che Namor potrà apparire in ulteriori film, ma non in un film in solitaria.

Ecco inoltre dei concept dedicati al personaggio di Tenoch Huerta realizzati da Anthony Francisco:

Black Panther: Wakanda Forever, diretto da Ryan Coogler, è al cinema dal 9 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

