The GWW (fonte che in passato si è rivelata più volte attendibile) riporta in esclusiva che i Marvel Studios starebbero sviluppando un film su, miniserie a fumetti in cinque parti di Greg Pak e John Romita Jr..

Stando al sito, la produzione dovrebbe iniziare già entro la fine del 2022 e raccontare il seguito di eventi mostrati nella serie di She-Hulk su Disney+.

Dietro questa notizia si celerebbe una novità ancora più importante: il motivo per cui Hulk non ha mai più avuto in film sin dal 2008 è dovuto alla gestione dei diritti del personaggio in mano alla Universal Pictures. Un film in solitaria su Hulk implicherebbe un “ritorno in casa” che i fan aspettavano da tempo e di cui già si vociferava.

World War Hulk, la sinossi del progetto firmato da Steve McNiven, John Romita Jr, Mark Millar, Greg Pak: