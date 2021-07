Per molto tempo, siamo stati abituati a leggere – o ascoltare – le dichiarazioni dei vari talent ingaggiati dairelative ai contratti siglati. Contratti che, spesso e volentieri, comprendevano un numero impressionante di pellicole tipo le nove presenti nell’accordo firmato da Samuel L. Jackson con la divisione cinematografica della Casa delle Idee.

Durante la promozione stampa di Black Widow, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha spiegato all’Hollywood Reporter che si tratta di una prassi che lo studio non intende più seguire per i prossimi progetti cinematografici e televisivi dell’UCM:

Si tratta di una cosa che ha ricevuto un sacco di attenzioni in passato, specie in riferimento a Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans e Samuel L. Jackson. Ora è diverso. Semmai ha più senso inserire nei contratti le apparizioni per le ride nei parchi a tema. Adesso varia da progetto a progetto, da cast a cast. Quello che vogliamo davvero è accogliere le persone, vederle emozionate di far parte di questo universo ed eccitate per le varie opportunità future a esso collegate al posto di blindarle con degli obblighi contrattuali.

Diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige, Black Widow è dal 7 luglio al cinema in Italia e dal 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP.Nel film, quando viene alla luce un pericoloso complotto, Natasha Romanoff alias Black Widow (Vedova Nera) si trova ad affrontare il lato più oscuro del suo passato. Inseguita da una forza che non si fermerà di fronte a nulla per distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con il suo passato da spia e con le relazioni che ha lasciato dietro di sé molto prima di diventare un Avenger.

Il film vede nel cast la presenza di Scarlett Johansson, che torna a interpretare Natasha Romanoff/Black Widow (Vedova Nera), Florence Pugh nei panni di Yelena, David Harbour in quelli di Alexei/The Red Guardian e Rachel Weisz interpreta Melina.

