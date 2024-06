Dopo una serie non indifferente di passi falsi inanellati negli ultimi anni fra serie tv e, soprattutto, cinema, i Marvel Studios sembrano essere già certi del successo che Deadpool & Wolverine otterrà al box-office tanto che, secondo l’indiscrezione pubblicata da Deadline, vorrebbero affidare a lui anche la regia di Avengers: The Kang Dynasty.

Stando alle informazioni possedute dalla testata, a Shawn Levy sarebbe stata fornita l’ultima stesura della sceneggiatura scritta da Michael Waldron, già creatore e sceneggiatore della serie Tv di Loki nonché autore dello script di Doctor Strange 2. Il regista non ha ancora deciso se dedicarsi o meno al kolossal e, nel mentre, i Marvel Studios starebbero comunque esaminando anche altri registi.

Shawn Levy è, notoriamente, molto impegnato sia come regista che come produttore e, proprio in tal senso, deve anche coordinare le varie questioni collegate alla stagione 5 di Stranger Things. Inoltre ha in agenda anche un film di Star Wars che dovrebbe dirigere il cui sviluppo è stato rallentato dagli scioperi dell’anno scorso.

Detto ciò, da parte di Kevin Feige and co, avrebbe perfettamente senso cercare di “blindare” in qualche modo Shawn Levy anche per il prossimo film corale degli Avengers in cantiere presso i Marvel Studios (che non hanno commentato in alcun modo quanto riportato da Deadline).

Deadpool & Wolverine arriverà al cinema in Italia il 24 luglio.

