L’ultimo capitolo della saga di Expendables, I mercenari 4, non è solo quello che ha incassato di meno fra i vari capitoli usciti ma è anche l’unico che, con soli 51 milioni di dollari d’incasso worldwide a fronte di un budget di 100 (via The Numbers) e al netto di quello che verrà recuperato nel tempo con lo sfruttamento post-release cinematografica, è definibile come vero e proprio flop.

E Dolph Lundgren, l’interprete di Gunnar Jensen, ha dato la sua lettura e interpretazione del fallimento nel corso di un’intervista con Screen Rant in cui ha citato, come principali cause, lo scarso coinvolgimento di Sylvester Stallone, una sceneggiatura non particolarmente valida e lo sciopero degli attori che non ha permesso ai talent di promuovere la pellicola.

Quando gli viene chiesto un parere sulle performance dell’action dice:

È una buona domanda. Non ho letto le recensioni, perché immaginavo già, più o meno cosa, avrebbero detto. Quel progetto aveva problemi fin dall’inizio. Di solito in questi casi inizia tutto con la sceneggiatura, che non era propriamente all’altezza. Nel film non interpreto il protagonista, quindi è difficile per me esprimermi su alcuni di quei problemi, ma so che Stallone non era coinvolto come solitamente è quando lavora a un film. Quando è coinvolto attivamente, la qualità è piuttosto alta di solito, non scende mai al di sotto di un certo livello. Ma in quest’occasione non era coinvolto, quindi penso che il problema fosse di partenza, con la sceneggiatura, e poi il regista è stato sostituito tipo un mese prima delle riprese.

È davvero arduo tirare fuori un bel film quando devi far fronte già dall’inizio a robe come queste poi penso anche che gli originali, o meglio i primi due in particolare, trattavano un po’ di più tutto il team team. Erano lo sforzo di una squadra, e parte di questo elemento si è perso. Ho trovato triste constatare che stava prendendo quella direzione. Perché 50 Cent era coinvolto ed era fantastico, e poi c’era Megan Fox… erano tutti buoni elementi. Inoltre, il film è uscito durante lo sciopero, una mossa non particolarmente intelligente perché nessuno ha potuto partecipare alla promozione. Se avessero fatto una grande première piena di star con Megan Fox, 50 Cent, Stallone, Statham e gli altri più me ed Andy Garcia, ci sarebbe stata sicuramente più attenzione. E sono sicuro che sarebbe andato meglio, ma è un peccato. Sono rimasto deluso da come sono andate le cose.