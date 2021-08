Come riportato da Collider dal 5 ottobre negli Stati Uniti sarà disponibile un box con i 4 grandi film dei Mostri Classici della Universal.

Il cofanetto conterrà quindi Dracula (1931), L’uomo invisibile (1933), Frankenstein (1931) e L’uomo lupo (1941) sia in versione 4K UHD che in versione Blu-ray.

Qua sotto potete dare uno sguardo al look del box insieme alle informazioni sui contenuti extra:

La sinossi di Dracula:

L’agente immobiliare Renfield arriva in Transilvania nel castello del conte Dracula, che lo vampirizza riducendolo in sua schiavitu. Insieme con lui il conte viaggia in una bara alla volta dell’Inghilterra. Dopo aver ucciso molte persone, Dracula e eliminato da un esperto di vampiri, che gli trafigge il cuore con un paletto di legno.

La sinossi di Frankenstein:

Un giovane scienziato ha trovato un fluido magnetico grazie al quale, innestando un nuovo cervello in un uomo morto, lo si richiama in vita. Nell’esperimento che egli fa, però, il cervello innestato è quello di un pazzo criminale. Ne viene fuori un essere belluino pericolosissimo. Il mostro uccide i guardiani e va alla ricerca del giovane scienziato che gli diede, per così dire, l’esistenza. Questi si è ritirato nel villaggio nativo per sposare la propria fidanzata. E nel villaggio, segnalata la presenza del mostro, si organizza una caccia spietata. Si salva il giovane medico, proprio mentre sta per essere finito dalla belva in sembianze di uomo. E il mostro fa una orrenda morte tra le fiamme.