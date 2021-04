La Universal Pictures e la Working Title hanno messo in sviluppo un nuovo film di, adattamento cinematografico della celebre serie di libri firmata da Mart Norton. Alla regia, regista diche lavorerà su una sceneggiatura di Pattrick Burleigh (Peter Rabbit 2).

Il film del 1997 diretto da Peter Hewitt era tratto dai romanzi del ciclo degli Sgraffignoli firmati da Marty Norton.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla lavorazione, ma vi terremo aggiornati.

Questa la sinossi del film del 1997 I rubacchiotti:

In una vecchia casa vivono Joe e Victoria Lender e il loro figlio adolescente Pete. Da qualche tempo vari oggetti spariscono senza un motivo preciso. Quello che i Lender non sanno è che sotto le assi del pavimento vive un’altra famigliola, composta da Pod, il padre, Homily, la madre, e i figli Peagreen e Arrietty. Sono gli ultimi rappresentanti dei Rubacchiotti, essere umani di dimensioni minime la cui sopravvivenza è legata a quello che riescono a prendere in prestito nella casa dei ‘grandi’. Un giorno Arrietty si avventura fuori, Pete la vede e la cattura. I due diventano amici e Pete le confida che la zia Mary, proprietaria della casa, è morta e, poiché non si è trovato il testamento, il perfido avvocato Ocius P. Potter ha deciso di demolire l’abitazione. Pete le promette che, in caso di trasferimento, lui farà in modo di salvare anche l’altra famiglia. Arriva il giorno del trasloco e…