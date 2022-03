A distribuire la pellicola nel nostro paese, infatti, è stata Eagle Pictures ai primi di febbraio. La scelta è stata quella di saltare l’uscita in sala, proponendo il film in DVD, Blu-Ray, noleggio e download digitale sulle principali piattaforme. Questa settimana, poi, è stato proposto su Sky. Ma non tutto è perduto, perché abbiamo saputo che la casa di distribuzione sta tastando il terreno tra gli esercenti per valutare un’uscita sul grande schermo solo ed esclusivamente nel caso (niente affatto remoto) che I segni del cuore – CODA vinca l’Oscar come miglior film.

Notizie ufficiali su questa eventualità, quindi, arriveranno lunedì mattina in caso di vittoria. E noi saremo qui a segnalarvele.

I segni del cuore – CODA: cosa c’è da sapere sul film

Remake americano del film francese del 2014 La famiglia Belier, il film racconta le vicende della famiglia Rossi. Ruby Rossi (Emilia Jones) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo (Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur) e mamma Jackie (Marlee Matlin), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby viene sbeffeggiata dalle altre studentesse… ma a lei poco importa. La sua più grande passione è il canto e di talento ne ha da vendere, tanto da prepararsi all’audizione di una prestigiosa scuola di musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua famiglia… o inseguire i propri sogni.

Nel film originale diretto da Éric Lartigau gli attori coinvolti non erano sordi e comunicavano in lingua dei segni francese, mentre nel remake scritto e diretto da Sian Heder è stata prestata molta attenzione alla verosimiglianza: Marlee Matlin, Troy Kotsur e Daniel Durant sono tutti sordi. Insieme, comunicano con la lingua dei segni americana.

Il film è stato presentato all’inizio del 2021 in concorso al Sundance Film Festival con una proiezione virtuale, ed è stato subito acclamato dalla critica. Vincitore del gran premio della giuria, del Dramatic Audience Award e di un premio speciale della giuria per il cast d’insieme, oltre che del premio per la miglior regia, I segni del cuore – CODA è stato poi comprato da Apple per ben 25 milioni di dollari, che lo ha lanciato nei cinema americani e su Apple TV+ il 13 agosto. Il lancio in sala ha permesso alla pellicola di essere presa in considerazione per gli Oscar, dove è stata nominata come miglior film, miglior sceneggiatura adattata e miglior attore non protagonista.

I segni del cuore – CODA: recensione

Siamo ormai così assuefatti alla formulaicità senza ispirazione di tanti film “mordi-e-fuggi” (soprattutto in ambito teen/coming of age), schematicamente funzionanti ma svuotati di qualsiasi tipo di emozione, che quando ci passa davanti agli occhi un film tanto (ma tanto) semplice ma così genuinamente commovente come I segni del cuore ci ritroviamo improvvisamente senza difese, travolti da un’ondata di amore per un cinema dell’innocenza che davamo ormai per disperso. LEGGI LA RECENSIONE COMPLETA

