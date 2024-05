In occasione dell’arrivo in streaming su Disney+ di I Simpson – Che la mamma sia con te, un nuovo cortometraggio speciale de I Simpson, Al Jean è tornato a parlare della possibilità di vedere, un giorno, un secondo film dei gialli di Springfield sul grande schermo.

Al Jean si dice in “fiduciosa attesa” ma, specifica, non ci sono state discussioni formali di sorta con la Disney.

Penso che sia una questione più grande de I Simpson. Per molti motivi. speriamo davvero che Inside Out 2 vada bene quest’estate. Voglio vedere l’industria dell’animazione tornare completamente a com’era prima della pandemia. Se dovesse verificarsi qualcosa di questo tipo, avrebbe senso riportare I Simpson al cinema. Ma capisco che la questione del “Dove lo porteresti? E come?” sia qualcosa a un livello decisionale più alto del mio.

Con i cortometraggi e altre cose stiamo continuando a portarli su Disney+, ma amo vedere film d’animazione al cinema. Ho amato Il ragazzo e l’airone che ha appena vinto l’Oscar, andrò sempre a vedere i film di Miyazaki che escono. Sono del tutto a favore dell’animazione in sala, quindi spero che vada in quella direzione. Non abbiamo formalmente discusso di un film, no. Stiamo esplorando diverse opportunità come questa [il cortometraggio, ndr.] per continuare a elaborare storie de I Simpson, ma sarebbe prematuro dire che abbiamo uno script di un film in sviluppo.