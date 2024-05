Disney+ ha annunciato che I Simpson – Che la mamma sia con te, un nuovo cortometraggio speciale de I Simpson, debutterà il 10 maggio in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Nel corto in arrivo, è la Festa della Mamma e Marge Simpson si unisce alle mamme di Disney+ in una speciale gita che si trasforma in un’epica avventura galattica piena di eroi, di cattivi e un vecchio amico inaspettato.

I Simpson – Che la mamma sia con te è l’ultimo di una collezione di cortometraggi de I Simpson creati in esclusiva per Disney+. I corti precedentemente rilasciati Maggie Simpson e il ritorno nella Galassia lontana lontana (vincitore del Webby 2024); “Feliz Navidad” – I Simpson incontrano i Bocelli;Welcome to the Club;Lisa, ti presento Billie (nominato agli Emmy®); Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” (nominato agli Emmy®); The Good, The Bart, and the Loki e I Simpson in Plusaversary sono attualmente disponibili su Disney+.

